Tukang Cukur Pengedar Narkoba Digerebek Polisi Gara-Gara Banyak Pelanggannya yang Botak

GENOA - Polisi Italia baru-baru ini menangkap seorang tukang cukur di Genoa karena mengedarkan narkoba. Kegiatan haram tukang cukur itu terungkap setelah polisi mengetahui bahwa banyak klien yang datang ke tokonya adalah orang-orang yang botak dan tidak berjanggut.

Carabinieri (polisi Italia) telah menerima laporan adanya aktivitas perdagangan narkoba di wilayah Foce Genoa, namun mereka tidak memiliki petunjuk yang kuat. Unit investigasi ditugaskan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan, bekerja sama dengan stasiun Forte San Giuliano, membentuk tim pengawasan untuk menemukan aktivitas yang tidak biasa.

Salah satu tim inilah yang melaporkan tingginya jumlah pria botak dan tidak berjanggut yang mengunjungi tempat pangkas rambut kecil yang dioperasikan oleh seorang pria berusia 55 tahun. Masing-masing orang tersebut memiliki usia yang berbeda-beda dan tampaknya berasal dari berbagai lapisan masyarakat, namun mereka memiliki satu kesamaan – mereka tampaknya tidak perlu potong rambut atau bercukur.

Dilansir Oddity Central, investigasi cepat mengungkapkan bahwa sebagian besar klien tempat pangkas rambut hanya datang untuk membeli narkoba, meskipun beberapa memang mendapatkan potongan rambut dengan pembelian mereka yang lebih bersifat ilegal.