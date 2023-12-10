Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Angka Perceraian di Bogor Didominasi Warga Sekitar Commuter, Bima Arya: Quality Time Mereka Habis di Jalan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |01:01 WIB
Angka Perceraian di Bogor Didominasi Warga Sekitar Commuter, Bima Arya: <i>Quality Time</i> Mereka Habis di Jalan
A
A
A

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya dengan Bupati Bogor Iwan Setiawan sempat berdiskusi terkait persoalan transportasi massal di wilayahnya. Salah satunya tentang angkutan kota (angkot).

Hal itu diutarakan oleh kedua pimpinan daerah dalam acara diskusi usai menghadiri peresmian Skybridge Stasiun Bojonggede, Sabtu (9/12/2023). Diskusi itu turut juga dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Awalnya, pembawa acara menanyakan kepada Bima Arya terkait permasalahan angkot di Kota Bogor. Sebelum membahas persoalan itu, Bima sempat menceritakan suatu data yang menarik.

"2014, saya pertama kali jadi Walikota saya mempelajari suatu data menarik sekali tingkat perceraian di Kota Bogor, ada hubungannya. Saya cari tau wilayah mana yang perceraiannya paling tinggi tenyata itu sebagian besar di Bogor Barat dan Tanah Sareal wilayah perbatasan yang mana warganya commuter dari Jakarta ke Bogor," kata Bima.

"Quantity dan quality time dengan keluarganya habis terpakai di jalan. Jadi ketika kita mengupayakan agar transportasinya lebih cepat dan lebih praktis orang akan lebih banyak di rumah apa lagi di kereta sekarang gak boleh ngobrol kan? Kenalan tuh kecil banget. Ini dimensi sosial," kelakar Bima.

Bima pun menampik bahwa jumlah angkot di Kota Bogor tak sampai sejuta seperti julukan yang selama ini di mata masyarakat. Dia pun sempat bergurau kepada Bupati Bogor justru angkot terbanyak berasal dari wilayah Kabupaten Bogor.

"Di bilang Bogor itu 1 juta angkot enggak banget pak cuma 3.412 itu aja lebih banyak angkot biru dari wilayah pak Iwan. Pak, kita udah jungkir balik kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ngatur angkot tapi selama angkot biru masih masuk wah susah kita," guraunya.

Sehingga, poinya yakni permasalahan transportasi perlu dilakukan secara bersama-sama. Salah satunya, Bima berharap adanya terminal batas kota.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bojonggede Bima Arya
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178379//anak_dianiaya_ibu_tiri_hingga_tewas-wgY7_large.jpg
Sadis! Bocah 6 Tahun di Bojonggede Tewas Dianiaya Ibu Tiri Berhari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154526//arya-aQ3I_large.jpg
Banyak Terima Curhat dan Viral, Bima Arya: Damkar Depok Fokus Sesuai Kapasitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150576//wamendagri_siap_hadir_jika_dipanggil_dpr_terkait_isu_penjualan_pulau-Rng4_large.jpg
Wamendagri Siap Hadir Jika Dipanggil DPR Terkait Isu Penjualan Pulau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150483//rifai-Hdnq_large.jpg
Kisah Bupati Bengkulu Selatan yang Tempat Tidurnya Terlalu Kecil Saat Retret di IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/525/3150030//bima_arya-WG68_large.jpg
Moratorium Pemekaran Jawa Barat Bisa Dibuka, tapi Perlu Kajian Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149653//wamendagri_klaim_anggaran_retret_gelombang_ii_kurang_dari_rp500_juta-T1Pi_large.jpg
Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement