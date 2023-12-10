Gempa M3,3 Guncang Bayah Banten

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang daerah Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu (10/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 09.11 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa berada di 93 kilometer (km) barat daya Bayah, Banten. Sementara itu, kedalaman gempa berada di 12 km.

"#Gempa Mag:3.3, 10-Dec-2023 09:11:54WIB, Lok:7.76LS, 106.13BT (93 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:12 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.