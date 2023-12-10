Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,3 Guncang Bayah Banten

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |09:36 WIB
Gempa M3,3 Guncang Bayah Banten
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang daerah Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu (10/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 09.11 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa berada di 93 kilometer (km) barat daya Bayah, Banten. Sementara itu, kedalaman gempa berada di 12 km.

 BACA JUGA:

"#Gempa Mag:3.3, 10-Dec-2023 09:11:54WIB, Lok:7.76LS, 106.13BT (93 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:12 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bayah Gempa Bumi gempa BMKG
Telusuri berita news lainnya
