HOME NEWS JABAR

Dua Pengedar Ganja di Cimahi dan KBB Diamankan saat Bawa Barang Bukti 3 Kilogram

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |09:41 WIB
Dua Pengedar Ganja di Cimahi dan KBB Diamankan saat Bawa Barang Bukti 3 Kilogram
Pengedar ganja ditangkap beserta barang bukti/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BANDUNG BARAT - Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mengamankan dua pengedar narkotika jenis ganja bernama Aditya alias Adit (24) dan Ahmadi alias Madi (26). Polisi menyita barang bukti ganja seberat 3 kilogram.

Kedua pengedar tersebut diamankan polisi pada Jumat (8/12/2023) malam sesaat setelah mengambil barang haram itu dari jasa ekspedisi di wilayah Kabupaten Bandung.

 BACA JUGA:

"Dua orang ini kita amankan di jasa ekspedisi di Kabupaten Bandung," ucap Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Tanwin Nopiansyah saat dikonfirmasi, Minggu (10/12/2023).

