Debat Capres-Cawapres Segera Dimulai, Mahfud MD: Terserah yang Ngatur

BANDUNG BARAT - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan siap menghadapi debat perdana Pilpres 2024. Dia mengaku tak ada persiapan khusus untuk mengikuti tahapan tersebut.

"Siap, enggak usah tanya persiapannya, pokoknya siap," kata Mahfud MD kepada wartawan di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu (10/12/2023).

Mahfud mengatakan, dirinya bersama Ganjar Pranowo yang merupakan Calon Presiden (Capres) bakal mengikuti semua aturan debat Capres-Cawapres yang sudah ditentukan penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).