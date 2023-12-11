TMP dan Pemuda Perindo Akan Buat Acara Demi Kemenangan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP), Hendrar Priadi mengungkap pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemuda Perindo, untuk membuat acara dengan segmentasi kelompok muda. Dari acara tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk kemenangan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD di pilpres 2024.

"Berbagai agenda sudah kita persiapkan kolaborasi antara Pemuda Perindo dan TMP supaya mampu memberikan kontribusi besar buat pemenang Mas Ganjar dan Pak Mahfud di dalam pemilu 14 Februari 2024," ucap Hendrar di kantor DPP TMP, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyelenggarakan event dalam momentum natal dan tahun baru (nataru). Selain itu, TMP dan Pemuda Perindo juga akan menggelar kompetisi olahraga agar acara tersebut diharapkan mampu mengembangkan bakat generasi muda di Indonesia.

"Yang paling dekat tentu saja kita punya momentum natal tahun baru, itu nanti akan kita kelola bareng-bareng Pemuda Perindo. Yang berikutnya kita melihat ada hobi ada keinginan yang ada di kelompok muda ini yang bisa kemudian kita kembangkan menjadi bakat mereka yang punya prestasi," sambungnya.