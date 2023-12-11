Wujudkan Aspirasi Warga, Anggota DPRD Bandarlampung dari Perindo Beri Bantuan Sumur Bor

BANDARLAMPUNG - Ketua DPD Partai Perindo Susanti meninjau bantuan sumur bor bagi warga yang terdampak kekeringan di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, kota Bandarlampung, Senin (11/12/2023).

Bantuan sumur bor ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen Susanti sebagai anggota legislatif dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil itu selalu berjuang untuk mewujudkan aspirasi masyarakat melalui legislatif.

Salah seorang warga Sukarame Baru, Aryani mengaku sangat bersyukur dengan adanya sumur bor tersebut. Pasalnya, kebutuhan warga akan air bersih dapat terpenuhi.

"Tentunya kami sangat bersyukur, aspirasi masyarakat selama ini yang sangat membutuhkan sumber air bersih akhirnya dapat terwujud untuk memenuhi kebutuhan warga di lingkungan kami ini," ungkap Aryani.