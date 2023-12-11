Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Motor Trail Milik Penghuni Indekos Hilang di Gasak Kawanan Maling di Penjaringan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |03:01 WIB
Terekam CCTV, Motor Trail Milik Penghuni Indekos Hilang di Gasak Kawanan Maling di Penjaringan
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian kendaraan motor (Curanmor) terjadi di Jalan Aladin, Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah motor jenis trail milik penghuni indekos hilang digasak kawanan maling, aksi inipun terekam kamera CCTV.

Berdasarkan rekaman CCTV, memperlihatkan aksi pelaku yang mengambil motor trail dengan berpura-pura masuk sebagai penghuni kost. Saat didalam, pelaku kemudian melirik motor yang telah diincarnya.

Melihat kondisi dan situasi di sekitar aman, pelaku kemudian membawa kabur motor milik korban. Ironisnya saat membawa motor trail keluar, pelaku berpapasan dengan beberapa penghuni kost lain namun tidak menyadari motor tetangganya telah diambil.

Korban bernama Hendra (30), mengatakan bahwa aksi pencurian ini terjadi pada Senin (4/12/2023) lalu. Dimana berdasarkan rekaman kamera CCTV, para pelaku menjalankan modusnya dengan berpura-pura menjadi penghuni kost.

"Pelaku ada dua orang, terus dia itu pura pura masuk kesini kayak anak kost juga. Satu pelaku pakai baju putih satunya lagi pakai baju maxim (Ojek Online)," Kata Hendra saat ditemui di lokasi pada Minggu (10/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Maling CCTV
