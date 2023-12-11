Gelar Bazar Murah, Des Ganjar Ringankan Kebutuhan Emak-Emak di Banten

TANGERANG - Sukarelawan Desa Untuk Ganjar Pranowo (Des Ganjar) mengadakan bazar kebutuhan pokok dengan harga terjangkau khusus untuk ibu-ibu dari keluarga prasejahtera.

Bazar sembako murah digelar di Kampung Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Minggu 10 Desember 2023.

Ketua Des Ganjar Banten, Agus Wisas, menjelaskan, bazar murah ini diselenggarakan sebagai tanggapan atas aspirasi dan keluhan warga terkait kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Setelah mendapatkan aspirasi dari ibu-ibu, kita berinisiatif menggelar bazar bahan pokok murah di Kabupaten Tangerang ini," kata Agus dalam keterangannya.

Agus menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari warga, harga kebutuhan pokok tengah mengalami kenaikan. Des Ganjar mengambil langkah dengan menggelar bazar sembako murah dengan tujuan memberikan akses yang terjangkau kepada warga.

Pada acara bazar, ibu-ibu dari keluarga prasejahtera dapat memperoleh paket bahan sembako dengan membayar hanya Rp10 ribu. Dengan adanya bazar murah diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.

“Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu survive dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang. Kita doakan juga semuanya sehat selalu,” kata Agus.