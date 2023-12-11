Tabrak Median Jalan, Pengemudi Ninja Tewas di Tempat

SEMARANG – Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak median jalan di Jalan M.T. Haryono Kota Semarang. Korban tewas di lokasi kejadian karena menderita luka berat di kepala.

Korban bernama Muhammad Dimas Daniel (20) warga Jati Dempel RT003/RW001, Jetaksari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dia saat itu mengendari Kawasaki Ninja warna hijau nomor polisi K 3597 V.

“Korban cedera kepala berat,” ujar Kasubnit 2 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Ipda Agus Tri Handoko, Minggu (10/12/2023).

Lakalantas itu terjadi Sabtu (9/12/2023) malam sekira pukul 23.00 WIB. Korban ketika itu berkendara dari arah selatan menuju utara. Diduga saat berkendara kurang konsentrasi sehingga oleng ke kanan mengenai median sisi kanan jalan dan terpental ke kiri.

Saat itu juga melaju sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi H 4490 DG dikemudian Kevin Alviano Natanel (17) warga Jl Kruing I/88B RT01/RW16, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

“Pengemudi Honda Beat mengalami luka di tangan kiri akibat tertabrak korban. Kini sudah dirawat di rumah sakit,” tandasnya.

Jenazah korban sempat dibawa ke RSUP dr Kariadi Semarang di pemulasaran jenazah sebelum dibawa ke rumah duka. Polisi masih mendalami insiden ini termasuk kemungkinan terjadinya balap liar di sana.

(Widi Agustian)