Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tabrak Median Jalan, Pengemudi Ninja Tewas di Tempat

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |00:03 WIB
Tabrak Median Jalan, Pengemudi Ninja Tewas di Tempat
A
A
A

SEMARANG – Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak median jalan di Jalan M.T. Haryono Kota Semarang. Korban tewas di lokasi kejadian karena menderita luka berat di kepala.

Korban bernama Muhammad Dimas Daniel (20) warga Jati Dempel RT003/RW001, Jetaksari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dia saat itu mengendari Kawasaki Ninja warna hijau nomor polisi K 3597 V.

“Korban cedera kepala berat,” ujar Kasubnit 2 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Ipda Agus Tri Handoko, Minggu (10/12/2023).

Lakalantas itu terjadi Sabtu (9/12/2023) malam sekira pukul 23.00 WIB. Korban ketika itu berkendara dari arah selatan menuju utara. Diduga saat berkendara kurang konsentrasi sehingga oleng ke kanan mengenai median sisi kanan jalan dan terpental ke kiri.

Saat itu juga melaju sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi H 4490 DG dikemudian Kevin Alviano Natanel (17) warga Jl Kruing I/88B RT01/RW16, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

“Pengemudi Honda Beat mengalami luka di tangan kiri akibat tertabrak korban. Kini sudah dirawat di rumah sakit,” tandasnya.

Jenazah korban sempat dibawa ke RSUP dr Kariadi Semarang di pemulasaran jenazah sebelum dibawa ke rumah duka. Polisi masih mendalami insiden ini termasuk kemungkinan terjadinya balap liar di sana.

(Widi Agustian)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement