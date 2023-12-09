Kecelakaan Mini Bus di Jalur Cinomati Bantul, Satu Orang Meninggal Dunia

BANTUL - Kecelakaan sebuah kendaraan mini bus mengakibatkan satu orang penumpang meninggal dunia terjadi di jalur Cinomati, Pleret, Bantul pada Sabtu (09/12/2023). Selain korban meninggal, sembilan orang penumpang dilaporkan mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, mini bus tersebut membawa sebanyak 17 penumpang.

"Satu orang penumpang meninggal dunia dan sembilan lainnya luka-luka," katanya, Sabtu (09/12/2023).

Adapun rinciannya, tujuh korban luka dilarikan ke RS Nurhidayah dan dua lainnya di RS Permata.

Terkait kronologi, Jeffry menyebut kejadian itu adalah kecelakaan tunggal. Adapun berdasarkan penyelidikan polisi, penyebab kecelakaan lantaran mobil mengalami rem blong.

Jeffry menyebut sebetulnya jalur Cinomati tidak aman untuk kendaraan berpenumpang banyak dan memang kerap terjadi kecelakaan. Sebab, jalan tersebut memiliki kondisi berkelok dan curam.