HOME NEWS INTERNATIONAL

Harapan Serangan Balik Tidak Jadi Kenyataan, Ukraina Tegaskan Bukan Berarti Kalah dari Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |13:25 WIB
Harapan Serangan Balik Tidak Jadi Kenyataan, Ukraina Tegaskan Bukan Berarti Kalah dari Rusia
Serangan balasan Ukraina tidak menjadi kenyataan, namun bukan berarti kalah (Foto: Reuters)
A
A
A

UKRAINA - Harapan Ukraina untuk melakukan serangan balasan tidak menjadi kenyataan. Hal ini diungkapkan seorang pejabat tinggi keamanan Ukraina .

"Tapi itu tidak berarti kemenangan tidak ada di pihak kita,” terang Oleksiy Danilov, yang mengoordinasi kabinet perang negara itu.

Kyiv saat ini sedang mencoba untuk membuka paket bantuan baru dari Barat, terutama di Amerika Serikat (AS).

Danilov percaya bahwa setidaknya sejumlah dana militer pasti akan tersalurkan.

Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional telah berbicara secara eksklusif kepada BBC.

Pada Mei lalu, menjelang serangan balasan, dia mengatakan kepada kami bahwa beberapa bulan mendatang merupakan sebuah peluang bersejarah.

“Pada bulan Mei, setiap warga negara kami ingin perang segera berakhir,” terangnya.

“Ada harapan, tapi tidak menjadi kenyataan,” lanjutnya.

“Fakta bahwa kami telah membela negara kami selama dua tahun sudah merupakan sebuah kemenangan besar,” tambahnya.

Pasukan Ukraina berharap dapat merebut kembali sebagian besar wilayah yang diperoleh Rusia dalam invasi pada Februari 2022, serta memutus jalur pasokan Rusia ke Krimea.

Namun karena kurangnya superioritas udara dan dihadapkan dengan pertahanan Rusia yang tangguh, upaya mereka tampaknya terhenti saat musim dingin tiba.

Danilov mengakui bahwa mereka terlalu optimis.

Halaman:
1 2 3
      
