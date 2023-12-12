Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

FBI: Ancaman Bom yang Dikirim ke Sekolah Tidak Terbukti dan Tak Dapat Dipercaya

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |14:03 WIB
FBI: Ancaman Bom yang Dikirim ke Sekolah Tidak Terbukti dan Tak Dapat Dipercaya
FBI tegaskan ancaman bom yang dikirim ke sekolah tidak terbukti (Foto: Reuters)
A
A
A

OHIO Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan pihaknya mengetahui ancaman bom yang dikirim ke sekolah-sekolah di Ohio dan Texas, Amerika Serikat (AS), namun tidak ada bukti bahwa ancaman tersebut dapat dipercaya.

“Menyelidiki ancaman palsu menghabiskan sumber daya penegakan hukum dan mengalihkan mereka dari respons terhadap krisis yang sebenarnya,” kata FBI, dikutip BBC.

Ancaman tersebut menargetkan sekolah-sekolah negeri di kedua negara bagian tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu distrik menhgatakan beberapa sekolah minggu ini meningkatkan keamanan sebagai bentuk kewaspadaan.

Di Ohio, 52 distrik sekolah menerima email, yang mengaku berasal dari organisasi Rusia, pada akhir pekan.

Anggota dari setidaknya satu distrik sekolah menghubungi pihak berwenang setempat, yang meneruskan masalah keamanan tersebut ke FBI dan Satuan Tugas Gabungan Terorisme.

Distrik sekolah diberitahu oleh pejabat federal bahwa tidak ada ancaman yang dapat dipercaya.

"Berdasarkan bahasa email yang hampir sama dan email yang dikirim ke ratusan sekolah di seluruh negeri, Departemen Keamanan Dalam Negeri menetapkan bahwa email-email ini adalah email tipuan, atau dikenal sebagai email 'swatting' dimaksudkan untuk memicu kepanikan," terang Josh Straus, koordinator teknologi untuk distrik Logan-Hocking di Ohio, dalam sebuah pernyataan.

Seorang pengawas dari Distrik Sekolah Lokal Oak Hills mengatakan polisi melakukan peninjauan ke gedung-gedung mereka dan tidak ada yang ditemukan, namun menambahkan bahwa distrik tersebut akan meningkatkan keamanan di sekolah-sekolahnya pada Senin (11/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sekolah Texas Ohio FBI Ancaman bom Bom
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191740/sekolah_di_depok_diteror_ancaman_bom-jcqn_large.jpg
Polisi Buru Pacar Pemilik Email Teror Bom ke 10 Sekolah Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191693/bom-uy5U_large.jpg
Polisi Sebut Penyebar Teror Bom di Depok Bukan Korban Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191586/viral-ePtp_large.jpg
Daftar 10 Sekolah di Depok yang Diancam Teror Bom oleh Perempuan Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191560/bom-YGKg_large.jpg
Pelaku Ancaman Teror Bom Sekolah di Depok Ternyata Perempuan, Begini Sosoknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191509/bom-FvGS_large.jpg
Geger Ancaman Bom Teror 10 Sekolah di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182180/viral-WE75_large.jpg
Pelaku Pemboman SMA 72 Sering Di-bully, Fraksi Golkar: Usut Tuntas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement