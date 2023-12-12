Kisah Eks Kopassus, dari Dokter Militer hingga Sukses Jualan Obat

JAKARTA - Kahar Tjandra, merupakan salah satu mantan anggota Kopassus, yang sukses dalam dunia bisnis. Ia menggeluti bisnis mulai dari produk obat hingga hotel, menjadi sorotan utama.

Kahar Tjandra memang bukan hanya dikenal sebagai mantan anggota Korps Baret Merah. Namun, juga dikenal sebagai dokter dan pengusaha Indonesia yang terkenal sebagai pendiri Betadine, merek obat antiseptik yang populer di kalangan masyarakat.

BACA JUGA: 3 Letjen di Mabes TNI AD Berasal dari Pasukan Elite Kopassus

Dirangkum Okezone dari beragam sumber, Kahar Tjandra lahir di Padang pada 24 November 1929 dan dibesarkan di Sawahlunto. Meskipun hanya menyelesaikan pendidikan hingga kelas 7, Kahar kemudian berhasil menyelesaikan sekolahnya di bawah pemerintahan Jepang.

Lantaran tak ada SMP di kotanya, Kahar menghabiskan waktu dalam kegiatan pertanian. Mulai dari memelihara ayam, membuat tambak ikan, dan menjual hasilnya.

BACA JUGA: Mengulik Rahasia Terbesar Kopassus yang Menyergap Musuh Tanpa Suara Sedikitpun

Seiring waktu Kahar pun bisa menyelesaikan sekolah dan melanjutkan ke SMA. Kahar memutuskan untuk melanjutkan sekolah di Jakarta dan mengambil jurusan kedokteran di Universitas Indonesia.

Setelah lulus, Kahar Tjandra fokus pada pendidikan spesialisasi laboratorium. Kahar menjadi dokter perwira di unit kesehatan RPKAD dengan pangkat letnan satu.