5 Fakta Wanita Jepang Tewas di Hotel dengan Luka Jeratan di Leher

JAKARTA - Wanita warga negara Jepang ditemukan tewas di hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bekas jeratan di leher wanita tersebut.

Berikut faktanya.

1. Jenazah diautopsi

Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Agung Wibowo mengatakan, jasad WN Jepang itu masih diautopsi di Rumah Sakit Fatmawati.

"Kami dapat laporan dari Rumah Sakit Pertamina (soal jasad wanita WN Jepang). Jadi, kami cek di RS," ujar Agung.

2. Polisi benarkan adanya luka jeratan

Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Agung Wibowo pun membenarkan adanya luka jeratan di leher wanita berkebangsaan Jepang tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan apakah jeratan itu yang menyebabkan kematian korban.

"Iya benar (adanya luka jeratan di leher). Lagi diautopsi. Kemungkinan di RS Fatmawati," sambungnya kemudian.