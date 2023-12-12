Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Wanita Jepang Tewas di Hotel dengan Luka Jeratan di Leher

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |07:13 WIB
5 Fakta Wanita Jepang Tewas di Hotel dengan Luka Jeratan di Leher
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Wanita warga negara Jepang ditemukan tewas di hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bekas jeratan di leher wanita tersebut.

Berikut faktanya.

 BACA JUGA:

1. Jenazah diautopsi

Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Agung Wibowo mengatakan, jasad WN Jepang itu masih diautopsi di Rumah Sakit Fatmawati.

"Kami dapat laporan dari Rumah Sakit Pertamina (soal jasad wanita WN Jepang). Jadi, kami cek di RS," ujar Agung.

 BACA JUGA:

2. Polisi benarkan adanya luka jeratan

Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Agung Wibowo pun membenarkan adanya luka jeratan di leher wanita berkebangsaan Jepang tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan apakah jeratan itu yang menyebabkan kematian korban.

"Iya benar (adanya luka jeratan di leher). Lagi diautopsi. Kemungkinan di RS Fatmawati," sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement