Waspada Hujan Disertai Petir di Sleman Bagian Utara

DIY - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta warga waspada potensi hujan sedang - lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di Sleman bagian Utara di hari Selasa (12/12/2023) ini.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal cerah berawan. Siang – sore hari ada potensi hujan sedang - lebat di Sleman bagian utara, Potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara, Sleman bagian selatan, serta Gunungkidul bagian utara dan timur. Sementara malam hari akan berawan dan Rabu (13/12/2023) dini hari bakal berawan.

BACA JUGA:

Suhu udara berkisar 23 - 31 °C dengan kelembapan udara 60 – 95 %. Angin bertiup Dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 - 2.5 meter atau kategori sedang.

(Qur'anul Hidayat)