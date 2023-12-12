Kronologi Lengkap Kematian Tragis Satu Keluarga di Malang

MALANG – Kasus satu keluarga di Malang yang tewas diketahui karena pengakuan sang anak keduanya berinisial K (13). Saat itu sang anak berinisial K itu awalnya diminta ayahnya bernama Wahaf Efendi untuk tidur di kamar berbeda.

Hal ini diutarakan oleh tetangga yang juga Ketua RT 3 tempat tinggal satu keluarga di Gang Sunan Drajad, Dusun Boro Bugis, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Ketua RT 3 Iswahyudi menuturkan, sang ayah meminta secara langsung ke anaknya untuk tidur di kamar depan, terpisah dari tempat tidur ayah, ibu, dan saudaranya.

Kronologi bermula saat sang anak berinisial K kata Iswahyudi, yang bangun jam 03.00 WIB, Selasa dini hari, lalu oleh ayahnya ini memintanya untuk kembali tidur. Alasannya karena sekolahnya sang anak masuk siang jam 03.00 WIB.

"Sudah di pesan sama bapaknya anaknya (K) tidur di luar (di kamar depan), kan masuk sekolahnya siang jam 8 kata bapaknya ke anaknya, nanti ke sana (berangkat sekolah), akhirnya anak satunya ini tidur di kamar depan," ucap Iswahyudi, ditemui di lokasi kejadian, pada Selasa siang (12/12/2023).

Selanjutnya, sang bocah berinisial K ini tiba-tiba mendengar teriakan ayahnya dari kamar belakang. Teriakan minta tolong itu kemudian membuat sang anak berteriak minta tolong ke para tetangga sekitar. Tetangga yang mendengar teriakan K langsung menuju rumah yang dihuni oleh Wahaf sekeluarga.

"Bapaknya ini teriak didengar anaknya, terus anaknya ini teriak minta tolong, didengar tetangga-tetangga, kedengaran tetangga sebelah, akhirnya tetangga ke sana. Tapi kamarnya yang belakang terkunci dari dalam," ucap dia.

Proses evakuasi sekeluarga ini pun berjalan dramatis, beberapa tetangganya langsung mendobrak pintu belakang kamar yang terkunci.