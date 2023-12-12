Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral! Siswi SMA di Cianjur Mesum Pakai Seragam Batik Sekolah

Ricky Susan , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |22:16 WIB
Viral! Siswi SMA di Cianjur Mesum Pakai Seragam Batik Sekolah
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

CIANJUR - Viral di media sosial, khususnya bagi warga Cianjur, sebuah video syur berdurasi 1 menit 19 detik yang diperagakan salah seorang siswi SMA Negeri di Cianjur masih mengenakan seragam batik sekolah melakukan tindak asusila.

Dalam rekaman video tersebut, terlihat seorang siswi tersebut melakukan adegan mesum yang diduga bersama pacarnya. Namun, pacarnya saat itu tidak mengenakan seragam sekolah dan mengenakan pakaian bebas.

Tempat adegan mesum tersebut belum diketahui secara pasti. Namun dari seragam batik yang dikenakan siswi tersebut diketahui merupakan pelajar SMA Negeri di Kecamatan Sukaresmi. Sementara lelaki yang merupakan pacarnya itu menggunakan kaos berwarna hitam garis putih.

Sementara, Kepala SMAN 1 Sukaresmi, Dede Dadan Nurjaman mengungkapkan, wanita didalam video syur tersebut memang merupakan siswi dari SMAN 1 Sukaresmi. Namun sudah dinyatakan lulus dari sekolah beberapa tahun lalu.

"Iya, benar jika pemeran perempuan di video syur asusila yang beredar ini merupakan SMAN 1 Sukaresmi tapi dulu sekarang bukan siswa kami lagi sudah menjadi alumni," ujar Dede kepada awak media, Selasa (12/12/2023).

Menurutnya, siswi tersebut merupakan siswi dari SMAN 1 Sukaresmi angkatan tahun 2017-2018. Dari penelusuran pihak sekolah, video tersebut dibuat pada tahun 2017.

"Video asusila tersebut sudah lama dibuatnya sekitar tahun 2017 lalu. Memang saat itu si pemeran perempuan ini masih berstatus pelajar di kami," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
