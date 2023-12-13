Podcast Aksi Nyata: Warga Belanda Nilai Indonesia Ramah dan Tinggi Solidaritas

JAKARTA - Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri, Rajendra Gibran Alvaro Ramdhan hadir menjadi narasumber Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Rabu (13/12/2023). Pada podcast ini Gibran yang kini berkuliah di University of Groningen, Belanda mengungkapkan beberapa pandangan masyarakat Belanda terhadap orang Indonesia.

"Pandangan orang internasional orang-orang Indonesia ramah. Mereka j(Indonesia) juga enak diajak ngobrol,"kata Gibran.

Selain itu, masyarakat Indonesia dinilai memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Berbeda dengan negara-negara lainnya.

"Mereka bisa dibilang solidaritasnya tinggi banget dan ini juga saya ngelihat langsung dan saya sempat ngebandingin dengan teman-teman saya yang Jerman Belanda atau negaragaragara lain. Saya rasa solidaritas Indonesia itu Emang benar-benar kuat,"ucapnya.

Walaupun begitu ada juga sejumlah persepsi Indonesia yang kurang tepat.

Dimana sebagai negara berkembang, Indonesia dianggap memiliki pola pikir yang terbelakang.

"Maksudnya persepsi Indonesia masih negara berkembang tapi maksudnya pola pikir kita juga juga masih bisa dibilang terbelakang,"katanya.