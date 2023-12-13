Advertisement
HOME NEWS NEWS

Amankan Suara di TPS, Perindo Sumsel Gelar Bimtek Instruktur Saksi Partai

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |20:40 WIB
PALEMBANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Instruktur Saksi Partai Perindo untuk mengawal dan mengamankan suara partai di setiap lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman mengatakan, bahwa instruktur saksi sangat penting dalam sebuah partai karena wajib mengetahui masalah di lapangan ketika pelaksanaan Pemilu 2024, mulai dari permasalahan di TPS hingga surat suara.

"Sangat penting, karena instruktur saksi akan memberikan pelatihan para saksi bagaimana caranya tugas-tugas saksi nanti di TPS mulai dari masalah kotak suara hingga surat suaranya," ujar Febuar di Fave Hotel Palembang, Rabu (13/12/2023).

Dijelaskan Febuar, instruktur saksi nantinya akan memberikan arahan dan pelatihan kepada saksi di daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kelurahan dan desa.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
