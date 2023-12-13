Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini 10 Negara yang Menolak Resolusi PBB Tuntut Gencatan Senjata di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |06:19 WIB
Ini 10 Negara yang Menolak Resolusi PBB Tuntut Gencatan Senjata di Gaza
Layar menunjukkan hasil pemungutan suara pada pertemuan Majelis Umum PBB terkait resolusi gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas, New York City, 12 Desember 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PBB – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, (12/12/2023) meloloskan resolusi menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas di Gaza. Resolusi tersebut didukung lebih dari tiga perempat dari 193 anggota Majelis Umum setelah langkah serupa di Dewan Keamanan pekan lalu gagal karena veto dari Amerika Serikat (AS).

Teks resolusi tersebut dukungan dari 153 negara anggota Majelis Umum dan 23 negara menyatakan abstain. Sementara 10 negara, yaitu Amerika Serikat, Israel, Austria, Republik Ceko, Guatemala Liberia, Micronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Paraguay.

Hasil ini menunjukkan dorongan kuat dari dunia internasional untuk gencatan senjata di Gaza yang mengalami situasi mengerikan dan krisis kemanusiaan akibat pengeboman Israel.

Israel telah membombardir Gaza dari udara, memberlakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 18.205 warga Palestina tewas dan hampir 50.000 orang terluka.

Resolusi-resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat namun mempunyai bobot politik, mencerminkan pandangan global mengenai perang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah lama menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan pekan lalu membuat langkah langka untuk memperingatkan Dewan Keamanan mengenai ancaman global yang ditimbulkan oleh perang. 

Halaman:
1 2
      
