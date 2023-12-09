Seolah Tak Digubris, AS Gunakan Hak Veto Tapi Tekanan Gencatan Senjata di Gaza Semakin Menguat

NEW YORK – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres menekankan tentang risiko serius terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dengan menyebutkan meluasnya permusuhan di Tepi Barat yang diduduki, Lebanon, Suriah, Irak dan Yaman.

Dia merujuk Pasal 99, yang mendorong pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12/2023), karena dia yakin ini adalah masalah yang sangat mendesak yang harus menjadi perhatian dewan.

Pemerintah Israel membenci PBB dan mereka membenci sekretaris jenderalnya.

Israel menolak penjelasannya, dan mengklaim bahwa Guterres sebenarnya adalah ancaman bagi perdamaian dunia karena dia menjadi kaki tangan Hamas dengan mencoba mengakhiri pertempuran sekarang, sebelum misi mereka untuk menghancurkan kelompok tersebut selesai.

Perasaan tidak enak tersebut tidak akan membaik setelah Sekjen juga menyebutkan bahwa salah satu risikonya adalah situasi di Gaza bisa menjadi sangat buruk sehingga akan terjadi pengungsian massal warga Palestina melewati perbatasan ke Mesir – yang juga merupakan kekhawatiran besar. kepada pemerintah Mesir.

Guterres mengatakan, terdapat risiko tinggi akan ambruknya sistem dukungan kemanusiaan di Gaza. Dan pihak Palestina mengatakan bahwa itulah yang diinginkan Israel karena mereka ingin semua warga Palestina keluar dari Gaza.

Jurnalis tidak diizinkan oleh Israel untuk memasuki Gaza jadi tim BBC tidak bisa melaporkan dari sana. Namun apa yang dikatakan Sekjen terdengar cukup akurat dari gambar dan video yang BBC lihat dan dari orang-orang yang diajak bicara.

Berdasarkan semua tindakan yang dapat Anda pikirkan, situasi yang dialami warga sipil di sana benar-benar merupakan bencana besar, karena mereka menjadi sasaran kampanye militer tanpa belas kasihan. Israel mengatakan mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk menyelamatkan nyawa warga sipil namun menegaskan Hamas bertanggung jawab menggunakan mereka sebagai tameng manusia.