INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

13 Suara Mendukung, AS Veto DK PBB yang Serukan Gencatan Segera di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |10:33 WIB
13 Suara Mendukung, AS Veto DK PBB yang Serukan Gencatan Segera di Gaza
AS veto DK PBB yang serukan gencatan segera di Gaza (FOTO: EPA-EFE/REX)
A
A
A

GAZA - Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-Bangsa (DK PBB) yang diajukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) pada Jumat (8/12/2023) yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Tiga belas negara memberikan suara mendukung sedangkan Inggris abstain.

13 dari 15 anggota dewan memberikan suara mendukung, sedangkan Inggris abstain.

AS secara konsisten menentang seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dan menyebut resolusi tersebut “tidak seimbang” dan tidak realistis.

Dikutip BBC, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres sebelumnya mengatakan situasi di Gaza berada pada titik kritis dan inilah saatnya untuk bertindak karena "mata dunia dan mata sejarah sedang mengawasi".

Namun Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak Israel untuk berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil, dengan mengatakan ada “celah” antara janji-janjinya dan kenyataan di lapangan.

Menurut CNN, selama perdebatan, duta besar Palestina menyebutkan ribuan orang tewas atau terluka dalam serangan Israel di Gaza, dan mengatakan ‘sudah cukup’.

Kementerian Kesehatan Palestina di Tepi Barat yang diduduki mengatakan enam warga Palestina tewas dalam serangan Israel di kamp pengungsi al-Fara.

