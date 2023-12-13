Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Mayat Wanita yang Ditemukan Mengapung di Sungai Citarum Diduga Korban Pembunuhan

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:09 WIB
Mayat Wanita yang Ditemukan Mengapung di Sungai Citarum Diduga Korban Pembunuhan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono mengungkap, penyebab tewasnya wanita yang ditemukan mengapung di perairan Sungai Citarum, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dia mengatakan, berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan hasil autopsi pada tubuh korban ditemukan tanda-kekerasan pada tubuh korban, sehingga diduga kuat wanita tersebut tewas karena dibunuh

"Intinya dugaan sementara, mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Sementara benar kita menemukan dugaan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban dari hasil olah TKP. Setelah autopsi diyakinkan ada tindak kekerasan pada tubuh korban," ungkap Aldi saat dikonfirmasi, Rabu (13/12/2023).

Selain penyebab, polisi juga sudah mengungkap identitas sementara korban yang berinisial A (18). Pihaknya juga sudah mengecek dan menemukan keberadaan keluarga korban.

