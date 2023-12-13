Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diduga Jual Beli Proyek, Eks Kepala Dinas di Sukabumi Ditangkap

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |22:15 WIB
Diduga Jual Beli Proyek, Eks Kepala Dinas di Sukabumi Ditangkap
Eks Kepala Dinas di Sukabumi ditangkap (foto: dok MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Eks Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi, Andri Setiawan ditangkap polisi diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan (tipu gelap). Akibatnya Andri sebagai tersangka dijerat Pasal 378 dan 372 KUHP dan terancam 4 tahun penjara.

Tersangka yang saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wali Kota Sukabumi tersebut, diduga melakukan jual beli proyek pembangunan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan Terpadu pada tahun anggaran 2022 kepada kontraktor di Sukabumi.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun mengatakan, transaksi antara korban dan pelaku terjadi pada 13 Januari 2022 lalu di kantor CV Makmur Jaya, Citamiang, Kota Sukabumi.

"Tersangka saat menjabat di salah satu dinas di Kota Sukabumi menawarkan dan menjanjikan 16 paket pekerjaan dan tersangka meminta uang Rp137 juta kepada korban," kata Bagus kepada MNC Portal Indonesia, saat konferensi pers di Mapolres Sukabumi Kota, Rabu (13/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460//mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181780//kapolsek_kawasan_sunda_kelapa_akp_hitler_napitupulu-uWGl_large.JPG
Polisi Kembalikan Motor Hasil Penggelapan ke Pemilik, Pelaku Ternyata Adik Ipar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181761//penggelapan-cGN9_large.jpg
Polisi Segera Limpahkan Tersangka Dugaan Penggelapan Konser TWICE ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179843//banjir-C6Ft_large.jpg
Tanggul Jebol, Ribuan Warga Cisolok Sukabumi Terdampak Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179571//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-ImZd_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Ditahan Buntut Kasus Penggelapan Dana Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177125//eks_karyawan_ashanty_jadi_tersangka_penggelapan-J3dP_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan Dana Perusahaan Rp2 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement