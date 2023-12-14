Advertisement
HOME NEWS NEWS

Penjual Nasi Pecel di Surabaya Gembira Dapat Bantuan Gerobak Partai Perindo

Lukman Hakim , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:18 WIB
SURABAYA - Indah Yuni Astutik (40) penjual nasi pecel di daerah Ngagel Jaya, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya menerima bantuan gerobak dari calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) I Surabaya - Sidoarjo, Natalia Cecilia Tanudjaja, Kamis (14/12/2023).

Indah mengaku tidak menyangka mendapat bantuan gerobak dari partai yang terkenal peduli rakyat kecil itu. Diapun sangat bersyukur dan gembira atas bantuan gerobak tersebut.

"Selama ini saya berjualan menggunakan gerobak yang kondisinya sudah rusak. Jadi jualannya tidak maksimal," katanya.

Dengan menggunakan gerobak Perindo, semua makanan dan barang yang dijual akan dimasukkan dalam boks yang tersedia di gerobak. Sehingga bisa terhindar dari debu, asap dan juga lalat. Indah sendiri sudah berjualan nasi pecel sejak tahun 2016. "Semoga dengan gerobak yang baru ini jualan saya semakin laris. Terima kasih Partai Perindo," katanya.

