HOME NEWS INTERNATIONAL

Bermusuhan Berabad-abad, China Jalin Kerja Sama dengan Vietnam Usai Hanoi Semakin Dekat dengan AS

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |18:03 WIB
Bermusuhan Berabad-abad, China Jalin Kerja Sama dengan Vietnam Usai Hanoi Semakin Dekat dengan AS
China jalin kerja sama dengan Vietnam usai Hanoi dekat dengan AS (Foto: AFP)
A
A
A

CHINA - China atau Tiongkok dan Vietnam, dua negara yang saling bermusuhan selama berabad-abad dan memiliki ketegangan yang sudah berlangsung lama terkait klaim yang saling bertentangan di Laut Cina Selatan, akhirnya sepakat untuk membangun kepercayaan dan memperluas kerja sama pada Selasa (12/12/2023).

Hal ini dilakukan hanya beberapa bulan setelah Hanoi meningkatkan hubungannya dengan Washington, Amerika Serikat (AS).

Pada pertemuan puncak di Hanoi, pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan Ketua Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong menyerukan penguatan hubungan strategis mereka dan sepakat untuk bekerja sama dalam berbagai isu mulai dari patroli maritim hingga perdagangan dan pencegahan kejahatan. Kerja asama ini dipuji oleh media pemerintah Tiongkok sebagai sebuah solusi yang baik atas “posisi hubungan yang baru” antara negara-negara tetangga yang diperintah oleh Komunis.

Menurut pernyataan yang dirilis oleh media resmi kedua belah pihak setelah pertemuan mereka di Hanoi pada Selasa (12/12/2023), kedua pemimpin juga berjanji bahwa negara mereka akan membangun komunitas dengan “masa depan bersama”, sesuai pernyataan pamungkas yang disampaikan Xi.

Menurut Kantor Berita Vietnam (VNA) yang dikelola pemerintah, Trong menyebut kunjungan dua hari Xi ke ibu kota tersebut sebagai tonggak bersejarah baru, yang akan membawa hubungan antara kedua partai Komunis dan negara-negara tersebut “ke tingkat yang lebih tinggi.

Laporan Vietnam mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk tanpa henti mengkonsolidasikan kepercayaan politik, dan membangun hubungan atas dasar saling menghormati, kerja sama yang setara dan saling menguntungkan dengan menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial satu sama lain.

Halaman:
1 2 3
      
