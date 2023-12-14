Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sambangi Pasar Pagi Angso Duo Jambi, Anies Tawarkan Koperasi Atasi Masalah Pedagang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:16 WIB
Sambangi Pasar Pagi Angso Duo Jambi, Anies Tawarkan Koperasi Atasi Masalah Pedagang
Anies Baswedan saat menyambangi Pasar Pagi Angso Duo Jambi. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyambangi Pasar Pagi Angso Duo, Jambi. Ia disambut antusias pedagang dan pembeli.

Dalam lawatan ke pasar tradisional di Jambi itu, Anies menyambangi kios sayur mayur. Ia menyerap aspirasi masyarakat mengenai harga yang melonjak hingga sepinya pengunjung.

Sejumlah pedagang di Pasar Pagi Angso Duo, Jambi, juga mengeluhkan modal dan pinjaman. Anies menilai koperasi bisa menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut.

"Tadi sudah disampaikan. Keluhan pertama butuhnya bantuan modal dan perlu buku peminjaman. Kami mengusulkan untuk membuat koperasi," kata Anies dalam keterangannya, Kamis (14/12/2023).

Anies menyebut para pedagang bisa dengan mudah mendapat modal jika menjadi anggota koperasi. Mengingat sebelumnya, bantuan yang diterima para pemilik usaha di Jambi belum merata.

Halaman:
1 2
      
