Ditegur KPU saat Debat Capres, Gibran Minta Maaf

SOLO - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, minta maaf atas sikapnya saat debat perdana capres di Halaman Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Sebagaimana diketahui, putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kena tegur KPU karena ekspresinya mengajak pendukung sorak-sorai

sambil berdiri dengan gestur isyarat tangan.

Pada momen itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tentang perasaan Prabowo saat mengetahui pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU dinodai adanya pelanggaran etika dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Mendengar jawaban Prabowo, Gibran langsung berdiri dari tempat duduknya.

Ia kemudian menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seraya mengajak pendukungnya untuk bersorak-sorai.

Para pendukungnya pun semakin bersorak. Sementara Gibran diminta tenang oleh moderator debat capres.

"Saya mohon maaf sebelumnya," katanya di Balai Kota Solo, Kamis (14/12/2023).