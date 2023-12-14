Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ditegur KPU saat Debat Capres, Gibran Minta Maaf

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |13:47 WIB
Ditegur KPU saat Debat Capres, Gibran Minta Maaf
Ditegur KPU atas tingkahnya saat debat capres, Gibran minta maaf. (MPI/Romensy August)
A
A
A

 

SOLO - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, minta maaf atas sikapnya saat debat perdana capres di Halaman Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Sebagaimana diketahui, putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kena tegur KPU karena ekspresinya mengajak pendukung sorak-sorai

sambil berdiri dengan gestur isyarat tangan.

Pada momen itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tentang perasaan Prabowo saat mengetahui pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU dinodai adanya pelanggaran etika dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Mendengar jawaban Prabowo, Gibran langsung berdiri dari tempat duduknya.

Ia kemudian menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seraya mengajak pendukungnya untuk bersorak-sorai.

Para pendukungnya pun semakin bersorak. Sementara Gibran diminta tenang oleh moderator debat capres.

"Saya mohon maaf sebelumnya," katanya di Balai Kota Solo, Kamis (14/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement