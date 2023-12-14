Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Breaking News! Mahasiswi Universitas Brawijaya Bunuh Diri Lompat dari Gedung saat Jam Kuliah

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |13:57 WIB


MALANG - Seorang mahasiswi melompat dari lantai 12 Gedung Filkom Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur. Kuat dugaan mahasiswi tersebut melakukan bunuh diri.

Kejadian ini berlangsung Kamis (14/12/2023) saat perkuliahan sedang berlangsung. Perempuan tersebut melakukan aksi nekatnya melompat dari lantai 12 gedung. Sontak, kejadian ini membuat gempar seluruh kampus.

Pantauan Okezone di lokasi, jasad mahasiswi tersebut telah dievakuasi petugas. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas peristiwa mahasiswi bunuh diri tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
