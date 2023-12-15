Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Bantuan dari Caleg Perindo Suripto, Korban Kebakaran di Menteng Berterima Kasih

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:50 WIB
Dapat Bantuan dari Caleg Perindo Suripto, Korban Kebakaran di Menteng Berterima Kasih
Caleg Partai Perindo berikan bantuan untuk korban kebakaran di Menteng. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon aggota legislatif (caleg) DPRD DKI Dapil 1 Partai Perindo, Suripto, menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Matraman Dalam 1, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Warga merasa terbantu dengan adanya penyerahan bantuan itu.

Penyerahan bantuan itu berlangsung Jumat (15/12/2023) pagi. Bantuan yang diserahkan Suripto berupa 30 sak semen.

"Saya Kholiq Januar, Ketua RW 08 Kel Pegangsaan, Kec Menteng. Saya mewakili warga yang terkena musibah kebakaran mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Perindo yang telah menyumbangkan 30 sak semen," ujar Kholiq.

Bantuan itu akan digunakan untuk membangun ulang rumah-rumah yang sebelumnya terbakar. Saat ini, pembangunan rumah-rumah warga sedang berlangsung.

Sebagai informasi, beberapa warga masih ada yang diungsikan di musholla dan kost-kostan. Lebih lanjut, Kholiq menjelaskan perkembangan pembangunan rumah-rumah di sana mencapai 60 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement