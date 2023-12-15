Dapat Bantuan dari Caleg Perindo Suripto, Korban Kebakaran di Menteng Berterima Kasih

Caleg Partai Perindo berikan bantuan untuk korban kebakaran di Menteng. (MPI)

JAKARTA - Calon aggota legislatif (caleg) DPRD DKI Dapil 1 Partai Perindo, Suripto, menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Matraman Dalam 1, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Warga merasa terbantu dengan adanya penyerahan bantuan itu.

Penyerahan bantuan itu berlangsung Jumat (15/12/2023) pagi. Bantuan yang diserahkan Suripto berupa 30 sak semen.

"Saya Kholiq Januar, Ketua RW 08 Kel Pegangsaan, Kec Menteng. Saya mewakili warga yang terkena musibah kebakaran mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Perindo yang telah menyumbangkan 30 sak semen," ujar Kholiq.

Bantuan itu akan digunakan untuk membangun ulang rumah-rumah yang sebelumnya terbakar. Saat ini, pembangunan rumah-rumah warga sedang berlangsung.

Sebagai informasi, beberapa warga masih ada yang diungsikan di musholla dan kost-kostan. Lebih lanjut, Kholiq menjelaskan perkembangan pembangunan rumah-rumah di sana mencapai 60 persen.