HOME NEWS NEWS

Perindo Tambah Lagi Layanan Ambulans Gratis untuk Warga Medan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |00:44 WIB
Perindo Tambah Lagi Layanan Ambulans Gratis untuk Warga Medan
Ambulans Perindo di Medan (Foto: Wahyudi Aulia Siregar)
A
A
A

 

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menambah layanan mobil ambulans untuk warga Kota Medan. Setelah sekitar dua pekan lalu, Perindo meluncurkan satu unit mobil ambulans, Perindo kembali meluncurkan 1 mobil ambulans lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan.

Peluncuran ambulans tambahan ini dilakukan di Sekretariat Pemenangan Caleg DPRD Kota Medan, Tengku M. Ryan Novandi, di Jalan Prof. H.M. Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis (14/12/2023).

Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan ambulans yang mereka luncurkan merupakan sumbangsih dari para Caleg Perindo yang ikut bertarung di daerah pemilihan (Dapil) Medan-III, yakni Caleg DPR-RI Tengku Erry Nuradi, Caleg DPRD Sumut, Rudi Zulham Hasibuan dan Caleg DPRD Kota Medan, Tengku M. Ryan Novandi.

"Hari ini kita Alhamdulillah kita telah meluncurkan lagi 1 ambulans setelah sebelumnya Pak Tengku Erry Nuradi juga bersama kita meluncurkan ambulans untuk DPD Medan. Sekitar 2 minggu yang lalu. Hari ini, kita khususkan untuk Dapil Medan-III. Ini ambulans tandem DPR-RI, DPRD-Sumut dan DPRD-Kota Partai Perindo," kata Rudi.

Dengan peluncuran 1 ambulans tambahan ini, kata Rudi, kini total ada 8 ambulans Perindo yang melayani warga Kota Medan. Perindo juga akan terus menambah layanan ambulans ini di daerah lain.

"Ada juga dari (bantuan ambulans) DPP yang memang sudah sejak awal. Ditambah yang dua minggu lalu dan hari ini, total ada 8 ambulans yang kita operasikan. Semuanya gratis untuk melayani masyarakat," tambah Rudi.

Halaman:
1 2
      
