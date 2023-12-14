Terima Gerobak Perindo, Penjual Lontong Mie Ini Ingin Daganganya Makin Ramai

SURABAYA - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) I Surabaya - Sidoarjo, Natalia Cecilia Tanudjaja ST menyerahkan bantuan gerobak kepada penjual lontong mie, Heru Safruddin. Penyerahan gerobak dilakukan di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur (Jatim) Jalan Raya Kertajaya Indah, Surabaya.

Dalam penyerahan gerobak tersebut, Natalia didampingi Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 4, Nino Yogantoro, Caleg DPRD Dapil 2 Kota Surabaya, Suhada dan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5, Rudy Sutanto. Heru mengaku sangat senang mendapat bantuan gerobak. Sebab, selama ini gerobak miliknya kondisi sudah tidak layak pakai.

"Saya ingin dengan gerobak baru ini dagangan saya bisa makin ramai," katanya, Kamis (14/12/2023).

Heru sendiri tak menyangka bakal mendapat bantuan gerobak dari partai yang terkenal peduli rakyat kecil tersebut. Selama ini dia mengidam-idamkan bisa memiliki gerobak yang lebih layak dibanding yang ada sekarang. "Saya ucapkan terima kasih pada Partai Perindo yang sudah memberi bantuan gerobak pada saya," ujarnya.

Sementara itu, caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jatim I Surabaya - Sidoarjo, Natalia Cecilia Tanudjaja ST berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM agar lebih maju. Dengan bantuan gerobak ini, diharapkan omset dari pedagang bisa meningkat berlipat-lipat.