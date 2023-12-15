Daftar 10 Negara Tega yang Menolak Gencatan Senjata di Gaza

JAKARTA- Daftar 10 negara tega yang menolak gencatan senjata di Gaza menuai pro dan kontra. Dalam hal ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan terkait persetujuan yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Presiden AS Joe Biden mengatakan mereka dapat membahas gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina setelah semua sandera yang ditahan oleh kelompok Palestina Hamas dibebaskan.

Rancangan resolusi yang diserahkan AS kepada Dewan Keamanan PBB pada 25 Oktober, yang kemudian diveto, menyatakan bahwa meskipun serangan teroris yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober sangat dikutuk, negara-negara mempunyai hak untuk membela diri," kata Joe Biden dikutip Anadolu.

Sementara itu, Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendorong gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina.

" Tidak ada seruan gencatan senjata dari UE pada tahap ini.

Blok tersebut belum menyerukan gencatan senjata karena “serangan” yang sedang berlangsung oleh Hamas," kata Peter Stano, juru bicara Komisi Eropa.

Berikut 10 negara kejam yang menolak gencatan senjata di Gaza:

1. Austria

2. Republik Ceko

3. Guatemala

4. Israel

5. Liberia

6. Mikronesia

7. Nauru

8. Papua Nugini

9. Paraguay

10. Amerika Serikat.