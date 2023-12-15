Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar 10 Negara Tega yang Menolak Gencatan Senjata di Gaza

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |10:53 WIB
Daftar 10 Negara Tega yang Menolak Gencatan Senjata di Gaza
Ilustrasi 10 negara tega yang menolak gencatan senjata (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Daftar 10 negara tega yang menolak gencatan senjata di Gaza menuai pro dan kontra. Dalam hal ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan terkait persetujuan yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Presiden AS Joe Biden mengatakan mereka dapat membahas gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina setelah semua sandera yang ditahan oleh kelompok Palestina Hamas dibebaskan.

Rancangan resolusi yang diserahkan AS kepada Dewan Keamanan PBB pada 25 Oktober, yang kemudian diveto, menyatakan bahwa meskipun serangan teroris yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober sangat dikutuk, negara-negara mempunyai hak untuk membela diri," kata Joe Biden dikutip Anadolu.

Sementara itu, Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendorong gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina.

" Tidak ada seruan gencatan senjata dari UE pada tahap ini.

Blok tersebut belum menyerukan gencatan senjata karena “serangan” yang sedang berlangsung oleh Hamas," kata Peter Stano, juru bicara Komisi Eropa.

Berikut 10 negara kejam yang menolak gencatan senjata di Gaza:

1. Austria

2. Republik Ceko

3. Guatemala

4. Israel

5. Liberia

6. Mikronesia

7. Nauru

8. Papua Nugini

9. Paraguay

10. Amerika Serikat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192071//tentara_cadangan_israel_tabrak_warga_palestina-JH61_large.jpg
Tentara Cadangan Israel Tabrak Warga Palestina yang Sedang Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/18/3191983//paus_leo_xiv-PRxp_large.jpg
Sampaikan Khutbah Natal Pertama, Paus Leo Kecam Kondisi Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191759//natal_di_betlehem_tepi_barat_palestina-cMXw_large.jpg
Warga Palestina Kembali Rayakan Natal di Tengah Serangan Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/18/3191427//militer_pakistan-q0Rj_large.jpg
Pakistan Tangguhkan Komitmen Konkret terhadap Pasukan Stabilisasi Gaza Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188892//presiden_prabowo_dan_pm_pakistan_muhammad_shehbaz_sharif-BSbA_large.png
Prabowo Tegaskan Indonesia–Pakistan Dukung Kemerdekaan Palestina, Serukan Two-State Solution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683//palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement