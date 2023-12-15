Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin: Lebih dari 600 Ribu Tentara Rusia Berada di Ukraina

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:23 WIB
Putin: Lebih dari 600 Ribu Tentara Rusia Berada di Ukraina
Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara pada konferesni pers tahunan di Moskow, Rusia, 14 Desember 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Perang Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari 15 bulan sejak Presiden Vladimir Putin mengumumkan Operasi Militer Khusus pada Februari 2022. Saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur di garis depan sepanjang 2.000 km, di Ukraina timur.

Pada konferensi pers akhir tahun yang digelar pada Kamis, (14/12/2023) Putin mengatakan bahwa saat ini Rusia mengerahkan lebih dari 600.000 tentaranya di garis depan di Ukraina.

“Garis depan panjangnya lebih dari 2.000 kilometer. Ada 617.000 orang di zona konflik,” kata Putin sebagaimana dilansir Moscow Times.

Putin juga mengatakan bahwa Rusia telah merekrut 486.000 orang ke dalam Angkatan Bersenjata negaranya, dengan 1.500 rekrutan baru ditambahkan setiap hari.

“Sampai saat ini, tidak diperlukan mobilisasi baru,” kata Putin, seraya menambahkan bahwa setidaknya 244.000 prajurit yang dimobilisasi dikerahkan ke garis depan.

Sekira 300.000 tentara cadangan dipanggil untuk meningkatkan jumlah pasukan Rusia di Ukraina sebagai bagian dari upaya mobilisasi “sebagian” Putin yang diumumkan pada September 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement