Putin: Lebih dari 600 Ribu Tentara Rusia Berada di Ukraina

MOSKOW - Perang Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari 15 bulan sejak Presiden Vladimir Putin mengumumkan Operasi Militer Khusus pada Februari 2022. Saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur di garis depan sepanjang 2.000 km, di Ukraina timur.

Pada konferensi pers akhir tahun yang digelar pada Kamis, (14/12/2023) Putin mengatakan bahwa saat ini Rusia mengerahkan lebih dari 600.000 tentaranya di garis depan di Ukraina.

“Garis depan panjangnya lebih dari 2.000 kilometer. Ada 617.000 orang di zona konflik,” kata Putin sebagaimana dilansir Moscow Times.

Putin juga mengatakan bahwa Rusia telah merekrut 486.000 orang ke dalam Angkatan Bersenjata negaranya, dengan 1.500 rekrutan baru ditambahkan setiap hari.

“Sampai saat ini, tidak diperlukan mobilisasi baru,” kata Putin, seraya menambahkan bahwa setidaknya 244.000 prajurit yang dimobilisasi dikerahkan ke garis depan.

Sekira 300.000 tentara cadangan dipanggil untuk meningkatkan jumlah pasukan Rusia di Ukraina sebagai bagian dari upaya mobilisasi “sebagian” Putin yang diumumkan pada September 2022.