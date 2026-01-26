Longsor Bandung Barat: 17 Orang Tewas, 11 Teridentifikasi

JAKARTA — Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tercatat mencapai 17 orang. Dari jumlah tersebut, Tim Disaster Victim Identification (DVI) berhasil mengidentifikasi 11 jenazah.

Tim SAR gabungan menyerahkan total 25 kantong jenazah kepada tim DVI, pada Minggu 25 Januari 2026.

“Jumlah ini sudah termasuk dari 11 jenazah yang berhasil teridentifikasi serta 6 yang masih proses identifikasi,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin (26/1/2026).

Seluruh temuan dari operasi pencarian Tim SAR gabungan selanjutnya diproses oleh tim DVI untuk keperluan identifikasi. Abdul Muhari menjelaskan proses identifikasi dapat berlangsung lebih cepat apabila kondisi jenazah masih utuh dan dilengkapi identitas pendukung.

“Namun, untuk jenazah berupa potongan tubuh tertentu, diperlukan waktu lebih lama untuk proses pencocokan data ante mortem,” kata Aam, sapaan Abdul Muhari.

Hingga saat ini, proses identifikasi terhadap kantong jenazah yang telah diserahkan kepada tim DVI masih terus berjalan.

Sementara itu, pada Senin pagi, operasi pencarian kembali dilanjutkan dengan memfokuskan pencarian pada titik-titik yang sebelumnya telah dipetakan melalui citra udara hasil pengolahan drone.

(Arief Setyadi )