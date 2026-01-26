Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Longsor Bandung Barat: 17 Orang Tewas, 11 Teridentifikasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |10:12 WIB
Longsor Bandung Barat: 17 Orang Tewas, 11 Teridentifikasi
Longsor di Bandung Barat, Jawa Barat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tercatat mencapai 17 orang. Dari jumlah tersebut, Tim Disaster Victim Identification (DVI) berhasil mengidentifikasi 11 jenazah.

Tim SAR gabungan menyerahkan total 25 kantong jenazah kepada tim DVI, pada Minggu 25 Januari 2026.

“Jumlah ini sudah termasuk dari 11 jenazah yang berhasil teridentifikasi serta 6 yang masih proses identifikasi,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin (26/1/2026).

Seluruh temuan dari operasi pencarian Tim SAR gabungan selanjutnya diproses oleh tim DVI untuk keperluan identifikasi. Abdul Muhari menjelaskan proses identifikasi dapat berlangsung lebih cepat apabila kondisi jenazah masih utuh dan dilengkapi identitas pendukung.

“Namun, untuk jenazah berupa potongan tubuh tertentu, diperlukan waktu lebih lama untuk proses pencocokan data ante mortem,” kata Aam, sapaan Abdul Muhari.

Hingga saat ini, proses identifikasi terhadap kantong jenazah yang telah diserahkan kepada tim DVI masih terus berjalan. 
Sementara itu, pada Senin pagi, operasi pencarian kembali dilanjutkan dengan memfokuskan pencarian pada titik-titik yang sebelumnya telah dipetakan melalui citra udara hasil pengolahan drone.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197547/longsor-6dKU_large.jpg
Cegah Bencana Susulan, Warga Terdampak Longsor Cisarua Bakal Direlokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197457/gibran_tinjau_pengungsi_di_cisarua_bandung_barat-NjH2_large.jpg
Wapres Gibran Temui Pengungsi Longsor di Bandung Barat, Janji Perbaiki Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197442/longsor-IlO9_large.jpg
Korban Tewas Longsor Cisarua Bertambah Jadi 9 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/340/3197373/longsor-84TW_large.jpg
Pencarian Korban Longsor Cisarua Dilanjutkan Hari Ini, Anjing K-9 Dilibatkan Cari Warga Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197318/pemerintah-Lc5Z_large.jpg
82 Orang Tertimbun, Pemerintah Percepat Penanganan Darurat Longsor Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197308/longsor-bRGp_large.jpg
BNPB: Longsor di Cisarua Bandung Barat Dipicu Hujan Lebat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement