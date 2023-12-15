5 Alasan Israel Layak Disebut Negara Teroris

JAKARTA - Serangan Israel masih terus terjadi di Gaza. Serangan itu diluncurkan oleh Tel Aviv sebagai pembalasan dendam atas penyerangan kelompok gerakan radikal Palestina, Hamas ke wilayahnya.

BACA JUGA: Rekaman Video Tunjukkan Tentara Israel Baca Doa Yahudi dan Nyanyi Lagu Hannukah di Dalam Masjid di Jenin

Israel juga memutuskan penutupan aliran logistik, internet, listrik dan air ke Gaza dengan alasan memberikan tekanan bagi Hamas. Hal ini telah berdampak pada kehidupan warga sipil, khususnya dalam aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan karena kurangnya pasokan logistik sementara korban semakin berjatuhan.

Israel tidak pernah mengungkapkan secara terbuka apakah mereka memiliki senjata nuklir. Walau begitu, seorang menteri muda di pemerintahan Netanyahu menyatakan bahwa menjatuhkan senjata nuklir di Jalur Gaza adalah sebuah pilihan.

Berikut 5 alasan Israel layak disebut negara teroris.

1. Israel mengebom rumah sakit

Mengutip sumber reliefweb dan sumber lain, tentara Israel mengebom Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara pada Kamis malam 23 November. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, Israel menargetkan pembangkit listrik rumah sakit tersebut, meminta bahwa Hamas menyembunyikan pusat komandonya di terowongan bawah tanah di bawah fasilitas kesehatan.