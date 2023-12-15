Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Alasan Israel Layak Disebut Negara Teroris

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:01 WIB
5 Alasan Israel Layak Disebut Negara Teroris
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Serangan Israel masih terus terjadi di Gaza. Serangan itu diluncurkan oleh Tel Aviv sebagai pembalasan dendam atas penyerangan kelompok gerakan radikal Palestina, Hamas ke wilayahnya.

Israel juga memutuskan penutupan aliran logistik, internet, listrik dan air ke Gaza dengan alasan memberikan tekanan bagi Hamas. Hal ini telah berdampak pada kehidupan warga sipil, khususnya dalam aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan karena kurangnya pasokan logistik sementara korban semakin berjatuhan.

Israel tidak pernah mengungkapkan secara terbuka apakah mereka memiliki senjata nuklir. Walau begitu, seorang menteri muda di pemerintahan Netanyahu menyatakan bahwa menjatuhkan senjata nuklir di Jalur Gaza adalah sebuah pilihan.

Berikut 5 alasan Israel layak disebut negara teroris.

1. Israel mengebom rumah sakit

Mengutip sumber reliefweb dan sumber lain, tentara Israel mengebom Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara pada Kamis malam 23 November. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, Israel menargetkan pembangkit listrik rumah sakit tersebut, meminta bahwa Hamas menyembunyikan pusat komandonya di terowongan bawah tanah di bawah fasilitas kesehatan.

Halaman:
1 2 3
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
