Bantu Ekonomi Masyarakat, Sukarelawan Ganjar-Mahfud NTB Gelar Pelatihan Usaha Home Industry

LOMBOK BARAT - Sukarelawan Ganjar-Mahfud NTB bersama Srikandi Ganjar berusaha membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Hal itu diwujudkan dengan adanya pelatihan pembuatan home industry atau industri rumahan bersama warga.

Kegiatan tersebut diadakan di Desa Nyangget, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat (15/12/2023).

Koordinator Srikandi Ganjar NTB Yuni Eka Fitri mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pasca-Covid-19 terus menunjukkan tren positif.

"Bahkan perlahan demi perlahan perekonomian masyarakat kembali stabil," katanya, dalam keterangannya.

Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, Srikandi Ganjar dan sukarelawan Ganjar Mahfud NTB melakukan kegiatan pelatihan pembuatan Home Industry Kue Bawang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pemuda-pemudi dari berbagai wilayah.

"Anak muda harus terjun ke dunia usaha sejak dini. Lihatlah peluang-peluang usaha yang ada di sekitar," kata dia.

Kemudian, setelah dianalisa prospek bisnisnya harus segera dieksekusi. Eka mengungkapkan kebanyakan anak muda takut dalam memulai langkah awal, karena itulah dia memotivasi para peserta yang hadir agar tidak ragu untuk memulai.

"Berikutnya agenda dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan kue bawang. Instruktur memulai dengan menjelaskan peluang usaha kue bawang," kata Eka.

Dia menerangkan bahwa kudapan kue bawang ini cukup banyak diminati dan terbilang mudah dalam membuatnya.

Kemudian instruktur menjelaskan satu per satu bahan yang digunakan. Lalu dilanjutkan dengan langkah-langkah pembuatan ke bawang. Para peserta menyimak dengan sangat antusias. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk mempraktekan teknik membuatnya.