HOME NEWS JATIM

Kasus Mahasiswi Cantik Bunuh Diri di UB Terkuak, Ada Perubahan Fisik Korban

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |12:42 WIB
Kasus Mahasiswi Cantik Bunuh Diri di UB Terkuak, Ada Perubahan Fisik Korban
Mahasiswa cantik UB bunuh diri (Foto: MPI)
A
A
A
 

MALANG - Mahasiswi cantik yang tewas bunuh diri di Gedung Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) Universitas Brawijaya (UB) diketahui berinisial LST (24), ia masuk Program Studi (Prodi) Matematika di Fakultas Matematika dan IPA (MIPA) Universitas Brawijaya.

Pencarian di data mahasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemdikbud korban memang sudah berstatus mengundurkan diri. Korban diketahui baru kuliah selama dua semester di tahun 2018 sebelum akhirnya statusnya mengundurkan diri.

Kandati demikian, pihak kampus masih ragu mengenai identitas korban, sebab ada perubahan ciri-ciri fisik LST, perempuan muda berusia 24 tahun. Hal ini dipaparkan oleh Kasubbag Humas Universitas Brawijaya Tri Wahyudi Basuki, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Jumat (15/12/2023).

"Kalau dari foto yang beredar itu beberapa tahun yang lalu pakai kerudung, tapi yang di kejadian (saat bunuh diri) berbeda," ucap Tri Wahyu Basuki, kepada MPI.

Pihak UB sendiri secara internal telah melakukan penelusuran dengan melibatkan Fakultas MIPA. Beberapa teman satu angkatan korban juga tidak ada yang tahu, sebab dikatakan ada perubahan ciri-ciri fisik di korban.

"Kita belum mengetahui, karena saat ditemukan yang bersangkutan tidak membawa identitas apapun. Bahkan beberapa teman yang diduga seangkatan juga tidak mengenal," kata dia.

Halaman:
1 2
      
