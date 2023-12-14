Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terkuak! Ini Identitas Wanita Bunuh Diri di Gedung Filkom Universitas Brawijaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |22:38 WIB
Terkuak! Ini Identitas Wanita Bunuh Diri di Gedung Filkom Universitas Brawijaya
Wanita bunuh diri di Universitas Brawijaya (Foto: Avirista M)
A
A
A

MALANG - Identitas perempuan muda diduga mahasiswi bunuh diri di Universitas Brawijaya (UB) akhirnya terungkap. Korban diketahui berinisial LS (24) alamat Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo membenarkan informasi yang beredar tersebut. Pihaknya telah melakukan serangkaian penyelidikan dan identifikasi berdasarkan medis di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Pihaknya juga menemukan sejumlah barang bukti milik korban yang tertinggal di lantai 12 Gedung Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) UB.

"Adapun barang milik korban yang berada di lantai 12 adalah sandal tertinggal di dalam ruangan lantai 12, kacamata tertinggal di luar ruangan lantai 12, dengan posisi kaca ruangan bagian luar ruangan segaris dengan posisi," ucap Anton Widodo dikonfirmasi pada Kamis malam, (14/12/2023).

Anton menambahkan, bila dari pengumpulan data korban ternyata tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Matematika dan IPA (MIPA) UB tahun angkatan 2018, namun korban mengundurkan diri tahun 2019, karena mempunyai penyakit yang mengganggu kehidupannya.

Halaman:
1 2
      
