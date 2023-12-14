Detik-Detik Mahasiswi Cantik Bunuh Diri dari Gedung Filkom Universitas Brawijaya

KOTA MALANG - Seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) Universitas Brawijaya (UB) tewas bunuh diri di kampusnya. Peristiwa ini terjadi pada Kamis (14/12/2023) sekitar pukul 10.35 WIB.

Seorang mahasiswa Filkom Ridho Abdillah mengungkapkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.35 WIB, saat itu ia tengah ujian di lantai 4. Tapi tak berselang lama tiba-tiba ada suara seperti benda jatuh sangat keras.

"Ada suara kayak benda jatuh, kayak buk gitu, keras sekali. Kita pikir itu pot atau benda apa yang jatuh, ternyata infonya ada mahasiswa yang bunuh diri," ucap Ridho, mahasiswa Filkom semester 3 ditemui di Gedung Filkom Universitas Brawijaya, Malang.

Namun ia sendiri tak tahu informasi itu, tapi ada pesan berantai di grup WhatsApp angkatan yang menyebut ada peristiwa bunuh diri seorang mahasiswi Filkom dari lantai 12 gedung perkuliahan.

"Saya juga nggak tau (korban ini) anak Fakultas Ilmu Komputer atau bukan karena kabarnya masih simpang siur ada yang bilang mahasiswa sini ada yang bilang dari jurusan lain, saya juga nggak tahu infonya," tukasnya.