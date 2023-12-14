Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahasiswi Filkom UB Bunuh Diri dari Lantai 12, Begini Kronologinya

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |14:07 WIB
Mahasiswi Filkom UB Bunuh Diri dari Lantai 12, Begini Kronologinya
Mahasiswi Universitas Brawijaya Bunuh Diri/Foto: Okezone
MALANG - Seorang mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) Malang dilaporkan bunuh diri di kampusnya. Mahasiswi yang belum diketahui identitas ini dilaporkan bunuh diri sekitar pukul 10.45 WIB, pada Kamis (14/12/2023).

Informasi yang dihimpun Okezone, mahasiswi UB ini mengenakan pakaian berwarna merah mudah dan celana jeans.

Korban tewas seketika usai terjatuh dari lantai 12 gedung Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) UB menuju lantai 4.

Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo membenarkan peristiwa tersebut. Saat ini anggotanya tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan saksi-saksi.

"Untuk saat ini Unit Reskrim polsek Lowokwaru dan Unit Inafis Sat Reskrim Polresta Malang Kota sedang melakukan olah TKP," kata Anton Widodo kepada Okezone.

