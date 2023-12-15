Viral Surat Wasiat Mahasiswi yang Bunuh Diri di UB Ditemukan, Sebut Beban Kelompok

JAKARTA - Sebuah unggahan di media sosial X terkait mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) yang bunuh diri menjadi viral.

Unggahan itu berisi coretan yang diduga kuat sebagai wasiat mahasiswi tersebut sebelum nekat mengakhiri hidupnya.

Diketahui, perempuan muda yang tewas bunuh diri di Gedung Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) terkuak. Berdasarkan informasi yang dihimpun korban diketahui berinisial LST (24), ia masuk Program Studi (Prodi) Matematika di Fakultas Matematika dan IPA (MIPA) Universitas Brawijaya.

Isi surat wasiat yang diunggah akun @Muhamma94317093 itu menuliskan soal beban kelompok dan sulitnya mengikuti mata kuliah.

"Surat yang ditulis korban, ditemukan oleh temannya. Saya dapat surat ini dari teman saya yang kebetulan mahasiswa UB juga," tulis keterangan

Begini tulisan lengkap tersebut:

Mulai muncul pikiran-pikiran aneh

"Kerjain yang ini dulu woi baru yang itu."

"Aelah, ngerjain gituan aja lama banget."

"Liat noh lu dicari ama temen lu."

"Dasar beban kelompok."

"Lu becus kuliah nggak sih?"

"Udah daripada buang-buang waktu, DO aja."

"Kenapa lu ngga mati aja sih?"