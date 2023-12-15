Eks Mahasiswi UB Bunuh Diri Tinggalkan Surat Wasiat Hoax!

MALANG - Temuan surat wasiat di kasus bunuh diri eks mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) di Gedung Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) ternyata tak benar. Pasalnya, dari penyelidikan polisi dan pihak kampus surat itu tidak identik ditulis korban berinisial LST (24).

Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo memastikan surat wasiat yang sempat dinarasikan dan beredar viral di media sosial bukan milik korban.

Bahkan dari penyelidikannya tulisannya pun tak cocok dengan yang ada di surat tersebut. "Tidak ada (temuan surat wasiat)," kata Anton Widodo, dikonfirmasi pada Jumat (15/12/2023).

Anton juga menyayangkan adanya narasi yang beredar di media sosial bahwa ada temuan surat wasiat dari korban LST, yang tewas bunuh diri dari lantai 12 Gedung Filkom.

"Kita tidak menemukan itu, tahu-tahu muncul tulisan itu. Itu belum kita kroscek kebenarannya ke pihak keluarga," ungkapnya.

Menurutnya, dari pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk dari pihak kampus tulisan di surat itu tidak cocok dengan tulisan yang dimiliki korban. Apalagi di surat itu ada narasi korban disebut tengah depresi kuliah, ternyata LST telah berstatus mahasiswi nonaktif, pasca mengundurkan diri.