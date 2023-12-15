Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Fakta Baru di Balik Pembunuhan Gadis Muda di Bandung Barat, Korban Diberi Racun Tikus

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |18:37 WIB
Fakta Baru di Balik Pembunuhan Gadis Muda di Bandung Barat, Korban Diberi Racun Tikus
Polisi tangkap pembunuh gadis muda di KBB (Foto: MPI)
A
A
A

 

CIMAHI - Fakta baru terungkap di balik kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka Ilham Asmaul Hasan (24) terhadap gadis berinisial A (18). Tersangka kini sudah ditangkap dan ditahan pihak kepolisian.

Sebelumnya, korban ditemukan mengambang di perairan Sungai Citarum, Kampung Sukamanah, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Senin 11 Desember 2023. Ditemukan tali kain yang masih mengikat pada leher korban.

Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan selain tali kain yang menjerat leher, ternyata tersangka menuangkan racun pada minuman korban. Tujuannya agar korban meninggal dunia.

"Jadi pelaku menerangkan dalam berita acara pemeriksaan sempat menuangkan racun tikus di teh yang akhirnya diminum oleh korban," kata Aldi, Jumat (15/12/2023).

Namun kandungan racun itu masih terus didalami pihak kepolisian. Sebab, kata Aldi, pihaknya masih menunggu hasil autopsi resmi. "Kita akan koordinasi dengan dokter forensik terkait kandungan kira-kira memang ada pada tubuh korban," ucap Aldi.

Hal itu diakui juga oleh tersangka Ilham.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement