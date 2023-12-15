Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dukung Ganjar-Mahfud, Kiai Se-Priangan Timur Titipkan Harapan

Acep Muslim , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |18:52 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud, Kiai Se-Priangan Timur Titipkan Harapan
Kiai di Priangan Timur dukung Ganjar-Mahfud MD. (Acep Muslim)
A
A
A

CIAMIS - Cawapres Mahfud MD silaturahmi ke Pondok Pesantren Alquran Cijantung, Ciamis, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023). Kedatangan Mahfud untuk menghadiri Dialog Kebangsaan dengan tema "Kiai & Pesantren sebagai Sentrum Kultural Penguatan Demokrasi, Hukum, dan HAM Untuk Kedaulatan NKRI".

Acara ini dihadiri sejumlah kiai pondok pesantren yang ada di Priangan Timur, seperti Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran.

Keluarga Besar dan pimpinan Pondok Pesantren Cijantung Ciamis, KH Nur Muhammad, dengan tulus menyampaikan pernyataan sikap mendukung penuh niat dan maksud kedatangan Cawapres Mahfud pada acara Dialog Kebangsaan.

KH Nur Muhammad menekankan pentingnya peran kiai dan pesantren dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Dia percaya harapan-harapan dari kalangan kiai dan pesantren yang dititipkan kepada Mahfud MD sebagai aktor negarawan dan akademisi dapat terlaksana dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.

Seiring dengan semangat kebersamaan, seluruh peserta acara dengan khidmat mendoakan kebaikan dan kesuksesan niat baik Cawapres Mahfud MD dalam berkontribusi untuk kemajuan Indonesia.

Doa ini diharapkan menjadi energi positif untuk setiap langkah beliau bersama-sama dengan pasangan Capres Ganjar Pranowo dalam membangun bangsa Indonesia.

Kiai dan pesantren yang hadir dalam acara dengan tegas menyatakan dukungan dan mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Barisan Lauhil Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement