Dukung Ganjar-Mahfud, Kiai Se-Priangan Timur Titipkan Harapan

CIAMIS - Cawapres Mahfud MD silaturahmi ke Pondok Pesantren Alquran Cijantung, Ciamis, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023). Kedatangan Mahfud untuk menghadiri Dialog Kebangsaan dengan tema "Kiai & Pesantren sebagai Sentrum Kultural Penguatan Demokrasi, Hukum, dan HAM Untuk Kedaulatan NKRI".

Acara ini dihadiri sejumlah kiai pondok pesantren yang ada di Priangan Timur, seperti Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran.

Keluarga Besar dan pimpinan Pondok Pesantren Cijantung Ciamis, KH Nur Muhammad, dengan tulus menyampaikan pernyataan sikap mendukung penuh niat dan maksud kedatangan Cawapres Mahfud pada acara Dialog Kebangsaan.

KH Nur Muhammad menekankan pentingnya peran kiai dan pesantren dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Dia percaya harapan-harapan dari kalangan kiai dan pesantren yang dititipkan kepada Mahfud MD sebagai aktor negarawan dan akademisi dapat terlaksana dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.

Seiring dengan semangat kebersamaan, seluruh peserta acara dengan khidmat mendoakan kebaikan dan kesuksesan niat baik Cawapres Mahfud MD dalam berkontribusi untuk kemajuan Indonesia.

Doa ini diharapkan menjadi energi positif untuk setiap langkah beliau bersama-sama dengan pasangan Capres Ganjar Pranowo dalam membangun bangsa Indonesia.

Kiai dan pesantren yang hadir dalam acara dengan tegas menyatakan dukungan dan mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Barisan Lauhil Mahfud.