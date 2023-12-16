RPA Perindo Terima SP2HP Kasus Penganiayaan Remaja di Depok Oleh Pacarnya

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara (SP2HP) atas kasus penganiayaan remaja wanita berinisial DSI (24) oleh kekasihnya RG. Dalam waktu dekat polisi akan menaikkan status kasus tersebut.

Hal itu diutarakan Ketua DPP RPA Perindo Bidang Hukum, Amriadi Pasaribu usai bertemu Unit PPA Satreskrim Polres Depok, Jumat (15/12/2023).

"Hari ini kita sudah mendapatkan SP2HP yaitu tentang perkara ini. Penyidik yakin perkara ini akan segera naik ke sidik," ujar Ketua DPP RPA Perindo Bidang Hukum, Amriadi Pasaribu.

Dalam SP2HP tersebut, kata dia, dijelaskan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah pihak. Setelah pelapor, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik kosan hingga pihak terlapor.

"Karena peristiwa kejadian di dalam kost dan menguntungkan kita saat kejadian bapak kosan melihat kejadian penganiayaan oleh terlapor kepada klien kita," jelasnya.

Dia menyakini, melalui SP2HP penyidik akan segera melakukan gelar perkara untuk meningkatkan kasus dan melakukan penangkapan terhadap pelapor.

Karena kata dia, apa yang dilakukan terlapor membuat kliennya tidak dapat bekerja dan sebagai mahasiswi tidak dapat melaksanakan perkuliahan.