Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Perindo Minta Pemerintah Gencarkan Vaksin dan Prokes

JAKARTA - Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengimbau penduduk yang berencana pergi ke luar negeri khususnya Singapura dan Malaysia untuk lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut ditekankan mengingat lonjakan signifikan kasus Covid-19 di kedua negara tersebut.

Menanggapi ini, Juru Bicara Nasional Partai Perindo, Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo meminta Pemerintah terkhusus Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memperketat arus masuk wisatawan dari mancanegara, terutama dari negara-negara yang mengalami peningkatan kasus Covid-19.

"Hal ini harus dilakukan sebagai upaya pencegahan agar kasus Covid di Indonesia tidak semakin meningkat," kata Ike kepada wartawan, Jumat 15 Desember 2023.

Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II ini juga meminta Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan akses dan melanjutkan program vaksin gratis khususnya vaksin ke-4 (booster ke-2), meningkatkan akses terhadap tes Covid-19, dan mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk menangani kasus Covid-19.

Selain itu, Ike mengimbau masyarakat untuk menjaga diri termasuk dengan melakukan vaksin, memakai masker, menjaga jarak, melakukan tes apabila merasakan gejala Covid-19, dan beristirahat di rumah ketika sakit.

"Protokol kesehatan yang ketat wajib dilakukan agar kita semua bisa terhindar dari Covid-19," jelasnya.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Partai Perindo meyakini Covid-19 dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu kembali perekonomian masyarakat.