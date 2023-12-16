Daftar 10 Pemimpin Negara yang Menolak Gencatan Senjata di Gaza Palestina

JAKARTA- Terdapat 10 pemimpin negara yang menolak gencatan senjata di Gaza, Palestina. Panasnya konflik antara Israel dan Palestina terus memanas sejak 7 Oktober 2023.

Sejumlah negara mengutuk keras tragedi kemanusiaan yang telah merenggut ribuan jiwa tersebut dan menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera melakukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Dikutip dari Aljazeera, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara telah memberikan hak suara. Dalam hasil voting, ada 153 negara yang setuju untuk diadakan gencatan senjata, 23 negara abstain, sementara 10 negara lain menentang resolusi tersebut termasuk Amerika Serikat dan Israel.

Lantas, 10 pemimpin negara mana saja yang menolak adanya resolusi gencatan senjata dalam perang Hamas-Israel yang telah menghilangkan ribuan nyawa warga Palestina?

1. Austria - Alexander Van der Bellen

2. Republik Ceko - Petr Pavel

3. Guatemala - Alejandro Giammattei

4. Israel - Isaac Herzog

5. Liberia - George Weah

6. Mikronesia - Wesley Simina

7. Nauru - David Adeang

8. Papua Nugini - James Marape

9. Paraguay - Santiago Pena

10. Amerika Serikat - Joe Biden