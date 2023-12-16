Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Berenang di Pantai Parangtritis Bantul, Wisatawan Asal Ceko Nyaris Tenggelam

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |13:18 WIB
Berenang di Pantai Parangtritis Bantul, Wisatawan Asal Ceko Nyaris Tenggelam
Illustrasi (foto: dok freepik)
BANTUL - Seorang wisatawan asal Republik Ceko nyaris tenggelam saat sedang bermain air di Pantai Parangtritis pada Jumat (15/12/2023). Beruntung, nyawa wisatawan tersebut dapat diselamatkan berkat pertolongan petugas.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, korban merupakan seorang laki-laki berusia 29 tahun bernama Lukas Danhelka. Sebelum kejadian, sekira pukul 15.00 WIB korban bersama kekasihnya sempat jalan-jalan di kawasan pantai.

"Saat itu korban sempat diingatkan oleh petugas SAR yang sedang patroli, namun tidak dihiraukan," ujarnya, Sabtu (16/12/2023).

Kemudian, sekira pukul 16.05 WIB, korban justru berenang ke tengah mengarah ke palung pantai, sehingga terbawa arus. Beruntung, petugas yang mengetahuinya bisa bergegas memberikan pertolongan.

